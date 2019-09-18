Калинина заняла третье место на этапе Кубка мира по кайтбордингу в Китае

В Китае завершился третий этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине «Формула кайт».

Соревнования проходили на восточном побережье Китая, на острове Пинтан. Традиционно этот этап отличается самыми экстремальными погодными условиями.

В регате приняли участие 28 спортсменов из 13 стран. Третий этап в Пинтане – предпоследний перед финалом Кубка мира по кайтбордингу в Кальяри (Италия), который пройдёт со 2 по 6 октября.

Представительница США Даниэла Мороз выиграла регату в женском зачёте с 202 очками и заняла 12-е место в общем зачёте. А вот за вторую строчку ожидаемо развернулась упорная борьба. Практически в каждой гонке другая американка Кирстин О’Брайан была чуточку сильнее российской спортсменки Елены Калининой. Ей гораздо лучше подходили экстремальные ветровые условия Пинтана. В заключительный день регаты организаторам и вовсе пришлось отменить гонки из-за шквального ветра. По итогам 17 стартов О’Брайан обошла Калинину на 23 балла.

Видео доступно на канале Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.