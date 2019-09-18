Карелин: предолимпийский чемпионат мира по борьбе — особенный

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подвёл итоги выступления сборной России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). На турнире классиков россияне выиграли пять медалей (две из которых — золотые), а также завоевали три путёвки на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония).
«У чемпионатов мира 2018 и 2019 годов очень разные значения. Да, и в том и другом случае участвуют все сильнейшие борцы мира, но всё-таки на предолимпийском чемпионате помимо места на пьедестале и записи в табели о рангах разыгрывается ещё и заветная путёвка. И сказалось напряжение, иначе не могу объяснить. Предолимпийский чемпионат — он особенный. И особо отмечу, что организация, судейство — всё на высшем уровне.
Муса Евлоев? Достойный турнир, красиво победил во всех схватках, среди которых не было проходных. Ну а то, что Алексанян не пренебрёг своим состоянием и не стал геройствовать, характеризует нашего российского атлета как достойнейшего соперника. Кратность Мусы — лучший подарок к 50-летию президента региональной калининградской федерации Евгения Абарюса», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
- 18 сентября 2019
-
13:57
-
13:50
-
12:58
-
12:15
-
11:36
-
11:11
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:03
-
09:52
-
09:33
-
08:25
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
-
20:13
-
19:51
-
19:38
-
19:38
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07