Карелин: предолимпийский чемпионат мира по борьбе — особенный

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подвёл итоги выступления сборной России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). На турнире классиков россияне выиграли пять медалей (две из которых — золотые), а также завоевали три путёвки на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония).

«У чемпионатов мира 2018 и 2019 годов очень разные значения. Да, и в том и другом случае участвуют все сильнейшие борцы мира, но всё-таки на предолимпийском чемпионате помимо места на пьедестале и записи в табели о рангах разыгрывается ещё и заветная путёвка. И сказалось напряжение, иначе не могу объяснить. Предолимпийский чемпионат — он особенный. И особо отмечу, что организация, судейство — всё на высшем уровне.

Муса Евлоев? Достойный турнир, красиво победил во всех схватках, среди которых не было проходных. Ну а то, что Алексанян не пренебрёг своим состоянием и не стал геройствовать, характеризует нашего российского атлета как достойнейшего соперника. Кратность Мусы — лучший подарок к 50-летию президента региональной калининградской федерации Евгения Абарюса», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.