Федерация дзюдо Ирана отстранена IJF после инцидента на чемпионате мира в Японии

Международная федерация дзюдо (IJF) временно отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия в любых соревнованиях, проводимых под эгидой организации после инцидента на чемпионате мира 2019 года в Японии. Об этом информирует пресс-служба IJF.
В IJF знали, что 28 августа на чемпионате мира иранский дзюдоист Саид Моллаеи получил указания от властей страны и Федерации дзюдо Ирана не выходить на поединки и сняться с турнира, чтобы избежать возможной схватки с представителем Израиля Саги Муки.
Ранее стало известно, что незадолго до поединка 1/8 финала с россиянином Хасаном Халмурзаевым замминистра спорта Ирана Давар Зане дал тренеру Моллаеи приказ снять спортсмена с турнира, чтобы дзюдоист не встретился с Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес Моллаеи и членов его семьи. Дзюдоист не выполнил указания и после турнира признался, что боится возвращаться на родину.
IJF утверждает, что действия чиновников иранской федерации нарушают устав и кодекс этики организации, а также Олимпийскую хартию. Исполком IJF начнёт дисциплинарное дело против Федерации дзюдо Ирана.
Иранская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию на решение IJF в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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