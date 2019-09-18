Полещук стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе в категории до 50 кг

Россиянка Екатерина Полещук завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

В весовой категории до 50 кг Полещук в схватке за бронзу взяла верх над китаянкой Сунь Янань. Ещё одна бронзовая медаль досталась Валентине Исламовой из Казахстана.

В этом весе победу одержала Мария Стадник из Азербайджана. Серебро завоевала румынка Эмилия Вук.

Ранее российские спортсменки Любовь Овчарова и Инна Тражукова пробились в финал. Овчарова, выступающая в весовой категории до 59 кг, в полуфинале победила Пуджу Дханду из Индии. В финале россиянка сразится с представительницей Канады Линдой Мораис.

В полуфинальной схватке в категории до 65 кг Тражукова одолела Элис Манолову из Азербайджана. В решающем поединке соперницей россиянки станет украинка Ирина Коляденко.