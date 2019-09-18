Россиянка Хорошавцева завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в Казахстане

Россиянка Ольга Хорошавцева стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане (Казахстан).



В поединке за третье место Хорошавцева взяла верх над представительницей Казахстана Мариной Седневой.

Ранее россиянка Екатерина Полещук завоевала бронзовую награду на чемпионате мира. В весовой категории до 50 кг она взяла верх над китаянкой Сунь Янань. Ещё одна бронзовая медаль досталась Валентине Исламовой из Казахстана.

В этом весе победу одержала Мария Стадник из Азербайджана. Серебро завоевала румынка Эмилия Вук.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.