Федерацию тяжёлой атлетики Египта отстранили на два года за допинговые нарушения

Федерация тяжёлой атлетики Египта была отстранена на два года от соревнований Независимой группой по санкциям независимых федераций, сообщает Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF).

Теперь Федерация тяжёлой атлетики Египта может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. IWF не будет комментировать дело до тех пор, пока не будет проведено расследование.

Из-за дисквалификации египетские спортсмены будут вынуждены пропустить чемпионат мира. Также под угрозой находится поездка египтян на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Дисквалификация последовала за многократное нарушение антидопинговых правил. Во время тренировочного сбора в Фаюме допинг-пробы семи спортсменов дали положительный результат.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике стартовал в Таиланде сегодня, 18 сентября. Соревнования завершатся 27 сентября.