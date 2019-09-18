Российская гимнастка Батыршина на аукционе продала ленту с ЧМ-1997
Бывшая российская гимнастка Яна Батыршина, являющаяся послом чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан), провела аукцион, на котором продала ленту. С этой лентой спортсменка победила на чемпионате мира 1997 года в Греции. Ленту одна из посетительниц приобрела за € 2,5 тыс., сообщает ТАСС.
«С этой лентой я впервые стала в 1997 году чемпионкой Европы, в том же году проходил финал Гран-при, где я также стала первой с лентой. Эта лента уникальна тем, что я её раскрашивала фломастерами сама. Рисунок тоже сама придумала, тогда все выступали с однотонными лентами, и я была первой, кто стал раскрашивать", — сказала Батыршина.
Бывшая спортсменка сообщила, что все деньги будут потрачены на благотворительность.
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