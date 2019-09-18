Вирту: будущее поколение канадских фигуристов побьёт все наши рекорды

Канадская фигуристка Тесса Вирту, которая сегодня, 18 сентября, вместе со своим партнёром Томом Моиром объявила об окончании карьеры, рассказала о своих чувствах.

«После 22 лет в спорте мы почувствовали, что настало время заканчивать. Это очень эмоциональный момент для нас обоих. Мы очень благодарны. Как нам повезло, что мы могли всё это время выступать и делиться своими чувствами со всеми вами?!

В Канаде фигурное катание находится в хороших руках. Следующее поколение фигуристов из Канады будет сиять. Они побьют все наши рекорды. Мы с нетерпением ждём возможности поболеть за них», — цитирует Вирту Reuters.

Тесса и Скотт — трёхкратные олимпийские чемпионы (дважды в личном турнире и один раз — в командном), двукратные серебряные (по разу в личном и командном турнирах). Также на их счету три победы на чемпионатах мира.