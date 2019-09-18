Воробьёва — о победе на ЧМ: мне нужна путёвка в Токио, для этого я вернулась
Россиянка Наталья Воробьёва, ставшая чемпионкой мира по борьбе на турнире, проходящем в Нур-Султане (Казахстан), рассказала о планах на будущее и поделилась эмоциями. Воробьёва одержала победу в весовой категории до 72 кг.
«Да, не хотела выступать в этом весе. Я хотела бороться в весовой категории до 76 килограммов. Мы перед чемпионатом мира поехали на турнир в Польшу, на котором у нас была неофициальная прикидка с Екатериной Букиной. Мне нужна олимпийская лицензия и нужна путёвка в Токио. Именно для этого я вернулась. Видимо, мне придётся заработать её самой», — приводит слова Воробьёвой «Р-Спорт».
В финале турнира в весовой категории до 72 кг Воробьёва победила украинку Алину Стадник-Махиню со счётом 4:2.
Россиянка Воробьёва выиграла золотую медаль на ЧМ в Казахстане
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