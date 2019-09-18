Сборная России одержала пятую победу на чемпионате Европы по волейболу

Российские волейболисты обыграли словенцев в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).
Для сборной России эта победа стала уже пятой подряд на турнире. Россияне уверенно возглавляют турнирную таблицу группы C. В пяти матчах российская сборная отдала лишь два сета.
Для словенцев это поражение стало лишь вторым в пяти матчах. Они занимают второе место в турнирной таблице.
В соответствии с регламентом чемпионата Европы, в 1/8 финала выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Сборная России набрала 15 очков. Словенцы завершили групповой этап с 9 набранными баллами. Турция занимает третью строчку (6), Северная Македония — четвёртую (6), Финляндия — пятую (4), Беларусь — шестую (2). В заключительном матче группового этапа Турция сыграет с Финляндией.
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