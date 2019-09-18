Пятеро россиян вышли в четвёртый круг Кубка мира ФИДЕ по шахматам

На Кубке мира по шахматам, проходящем в Ханты-Мансийске (Россия), завершился третий круг. В нескольких противостояниях всё решалось в тай-брейке.
В рапиде россиянин Пётр Свидлер переиграл представителя Германии Ливиу-Дитера Нисипяну. Китаец Дэн Лижэнь дважды обыграл иранца Алирезу Фируджу, а представляющий Китай Юй Янъи обыграл соотечественника, Вэй И.
Главную сенсацию преподнёс 18-летний американец Джеффри Шонг, который выбил из турнира второго номера — Аниша Гири, представляющего Нидерланды.
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
Лижэнь (Китай) — Алексеенко (Россия)
Дуда (Польша) — Шонг (США)
Вашье-Лаграв (Франция) — Свидлер (Россия)
Витюгов (Россия) — Со (США)
Непомнящий (Россия) — Юн Янъи (Китай)
Льем Ле (Въетнам) — Аронян (Армения)
Мамедьяров (Азербайджан) — Раджабов (Азербайджан)
Грищук (Россия) — Домингес (США)
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