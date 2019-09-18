Муртузалиев: россиянки поверили, что могут стать чемпионками мира

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев прокомментировал выступление российских спортсменок на чемпионате мира, проходившем в Нур-Султане (Казахстан). В первый день финальных схваток Наталья Воробьёва выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 кг. Екатерина Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг) стали бронзовыми призёрами.

«Это был хороший день — три медали в четырёх весах за один день, такого у нас давно не было. Они поверили в себя, поверили, что могут, поняли, что чемпионки мира их не сильнее, а они могут завтра сами ими стать. Весной прошлого года мы поменяли руководство тренерского штаба, не побоялись пойти на этот смелый шаг за полтора года до Олимпиады и вы видите результаты.

Эта команда поменяла видение, теперь во главе угла стоит наличие боевого характера и воли у спортсменок, которые осознают — на регалии чихать, ни за кого здесь держаться не будут, судить будут по результатам. В борьбе без бойцовских качеств делать нечего — техника, тактика, функционал нужны, но без духа ничего не выйдет. Мы много разговаривали на эту тему, я историк по образованию, я приводил нашим девушкам массу исторических примеров побед в боевых условиях», — приводит слова Муртузалиева ТАСС.