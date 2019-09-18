Велогонщик прямо во время этапа «Вуэльты» сделал предложение своей девушке

Испанский велогонщик Хесус Эскерра, представляющий команду Burgos BH, сделал предложение своей девушке прямо во время 21-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Испанский спортсмен подъехал к машине команды, в которой сидела девушка, достал из-под таблички с номером на спине коробку с кольцом и сделал предложение. Возлюбленная испанского велогонщика ответила согласием.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вуэльты Испании».

Победителем «Вуэльты Испании» впервые стал представитель Словении. Веломногодневку выиграл Примож Роглич, выступающий за команду Jumbo-Visma. Единственным россиянином, попавшим в топ-100, в итоге стал Павел Кочетков. Он финишировал на 98-м месте в общем зачёте.