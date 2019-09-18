«Чеховские медведи» одержали в Суперлиге четвёртую победу подряд
В чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги состоялись очередные матчи. Фавориты одержали победу.
Уфимский «Акбузат» со счётом 31:29 обыграл челябинское «Динамо». «Чеховские медведи» продлили победную серию, обыграв волгоградский «Каустик» со счётом 39:27.
Для «Чеховских медведей» эта победа стала уже четвёртой подряд. Они уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав максимум возможных очков. «Акбузат» выиграл второй мяч подряд и переместился на четвёртое место.
В следующем туре «Чеховские медведи» сыграют с «Пермскими медведями», а «Акбузат» — с «Каустиком».
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
«Чеховские медведи» — «Каустик» (Волгоград) — 39:27 (16:13)
«Акбузат» (Уфа) — «Динамо» (Челябинск) — 31:29 (16:15)
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