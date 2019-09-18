А. Аверина лидирует по итогам квалификации на ЧМ в упражнениях с булавами
На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан), завершилась квалификация в упражнениях с булавами. Лучший результат показала россиянка Арина Аверина, она набрала 24,250 балла. Второй результат — у её сестры Дины Авериной, которая набрала 24,000 балла. Ещё одна россиянка, Екатерина Селезнёва, показала четвёртый результат, набрав 22,600 балла. В финал Селезнёва пробиться не смогла.
Квалификация в упражнениях с булавами продолжится в четверг, 19 сентября. В этот же день состоится финал соревнований.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит с 16 по 23 сентября.
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