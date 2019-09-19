Российские юниоры выиграли золото и серебро в миксте на ЧЕ по стрельбе
Российские спортсмены выиграли две медали на соревнованиях юниоров по стрельбе из малокалиберного оружия на чемпионате Европы. Надежда Колода и Андрей Чиликов показали лучший результат в стрельбе из пистолета с 50 метров. Второе место заняли россияне Альбина Бевз / Егор Выскребцев. Тройку призёров замкнул украинский дуэт Надежда Шманова / Игорь Соловей.
Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия проходит в Болонье (Италия).
Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Юниоры
Пистолет, 50 м.
1. Надежда Колода / Андрей Чиликов (Россия)
2. Альбина Бевз / Егор Выскребцев (Россия)
3. Надежда Шманова / Игорь Соловей (Украина)
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