Российские юниоры выиграли золото и серебро в миксте на ЧЕ по стрельбе

Российские спортсмены выиграли две медали на соревнованиях юниоров по стрельбе из малокалиберного оружия на чемпионате Европы. Надежда Колода и Андрей Чиликов показали лучший результат в стрельбе из пистолета с 50 метров. Второе место заняли россияне Альбина Бевз / Егор Выскребцев. Тройку призёров замкнул украинский дуэт Надежда Шманова / Игорь Соловей.

Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия проходит в Болонье (Италия).

Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Юниоры

Пистолет, 50 м.

1. Надежда Колода / Андрей Чиликов (Россия)

2. Альбина Бевз / Егор Выскребцев (Россия)

3. Надежда Шманова / Игорь Соловей (Украина)