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Мамиашвили: победа Воробьёвой на чемпионате мира — плод наших совместных усилий

Мамиашвили: победа Воробьёвой на чемпионате мира — плод наших совместных усилий
Другие / Борьба 0

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победу россиянки Натальи Воробьёвой на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан). В финальной схватке в категории до 72 кг российская спортсменка победила украинку Алину Бережную.

«Это очень приятная и долгожданная победа. Не всё так просто в нашей женской борьбе, не было медали чемпионата мира со времён Лос-Анджелеса, это было до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, поэтому хочу поздравить Наталью с наградой высшей пробы. Это плод наших совместных усилий, и теперь очень важно сосредоточиться на завоевании олимпийских лицензий», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».

Воробьёва вернулась в спорт после паузы, связанной с рождением ребёнка.

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