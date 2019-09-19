Мусэрский прокомментировал победу в матче с хозяевами ЧЕ по волейболу
Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский прокомментировал победу в матче с командой Словении на чемпионате Европы со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).
«Очень эмоциональный матч с хозяевами чемпионата, арена была заполнена. Было очень громко. Волейболисты сборной Словении легко обретали уверенность, даже когда проигрывали. Поддержка зрителей придавала им сил. Но мы хорошо подготовились с игре с этим соперником. Я рад, что мы победили 3:0», — приводит слова Мусэрского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли все 5 матчей и вышли в 1/8 финала, где сыграют с командой Греции. Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
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