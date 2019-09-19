Россиянка Симонян проиграла в утешительном раунде чемпионата мира по борьбе

Россиянка Марина Симонян уступила представительнице Беларуси Ирине Курочкиной в схватке утешительного раунда на чемпионате мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Нур-Султане (Казахстан).



Поединок в весовой категории до 57 кг завершился победой Курочкиной — 19:8. Таким образом, Симонян не сумела завоевать олимпийскую лицензию для сборной России.



Напомним, ранее стало известно, что чемпион мира 1970 года, трёхкратный чемпион Европы старший тренер женской сборной России U23 Юрий Шахмурадов будет включён в Зал славы Объединённого мира борьбы (UWW) в номинации «Тренер». Торжественная церемония состоится во время проведения Олимпийских игр в Токио. Решение о включении в Зал славы было принято на заседании бюро UWW на чемпионате мира в Казахстане.