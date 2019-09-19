Судья, заставивший темнокожего борца срезать дреды, дисквалифицирован

Судья Алан Мэлоуни, оказавшийся в центре скандала в декабре 2018 года, когда потребовал темнокожего борца Эндрю Джонсона срезать дреды перед поединком, дисквалифицирован на два года, сообщает The Guardian. На соревнованиях по борьбе в одной из школ Нью-Джерси (США) арбитр пригрозил присудить поражение Джонсону, если тот не подстрижётся перед выходом на ковёр. Спортсмен не стал протестовать и молча ждал, когда ему отрежут волосы.
После появления видео с этим инцидентом судью обвинили в расизме. По итогам рассмотрения дела Мэлуони был отстранён от работы в штате на два года. Ранее он уже становился участником скандала, когда на встрече судей в 2016 году сделал ряд высказываний расистского характера.
Кроме того, всех судей школьных соревнований обязали пройти обучающий курс, чтобы в дальнейшем решения о допуске спортсменов принимались, только исходя из длины волос, а не вида причёски.
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