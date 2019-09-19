Гончаренко: Медведева катается на старом багаже? Все катаются на нём

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Евгении Медведевой на турнире Autumn Classic International в Канаде. Напомним, российская фигуристка заняла второе место, уступив лишь японке Рике Кихире.
«Очень рада за Женю, что она борется, выступает и показывает интересные новые программы. Хочется пожелать Жене добиться более скоростного и летящего катания, хочется, чтобы она порхала. Хотелось бы добавить ей скорости и сложности на вращениях, дальше работать над ребром лутца, чтобы ребро было увереннее и четче. На акселе в произвольной программе она меня заставила вздрагивать, потому что у меня было ощущение, что аксель на грани срыва. Хочется уверенного исполнения этого прыжка.
Думаю, если Евгения добавит скорости, она станет конкурентоспособной с Трусовой, Щербаковой и Кихирой. Видно, что у неё уже другое катание и восприятие её со стороны тоже другое. Жене надо смотреть вперёд.
Медведева катается на старом багаже? Так все катаются на нём, куда его денешь-то, этот багаж?» — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
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