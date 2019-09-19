В ОКР прокомментировали интервью главы РУСАДА с критикой российского спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал интервью главы РУСАДА Юрия Гануса изданию L'Equipe, в котором тот раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта.



Я сегодня рабочий день начал с изучения этого интервью. Что сказать… Мы в этом году провели более десятка совместных мероприятий с РУСАДА и другими антидопинговыми организациями, провели мероприятия с 16 международными федерациями. Это лишь толика совместных действий наших и национальных федераций по олимпийским видам спорта.



В этом году гендиректор РУСАДА — один и самых частых гостей. Поэтому с некоторым удивлением воспринял слова Гануса, его непонимание ситуации я воспринял с недоумением.

Мы с РУСАДА работаем в полном контакте, команда РУСАДА — это очень профессиональные молодые ребята. В РУСАДА сейчас нет своей комиссии атлетов, мы предложили ее создать совместно. У нас очень хорошее взаимодействие. Я воспринимаю информацию во вчерашнем интервью как «трудности перевода», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».