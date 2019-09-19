Борцы Угуев и Рашидов пробились в финал чемпионата мира в Казахстане

Россиянин Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе, победив Кумара Рави из Индии со счётом 6:4. В решающем поединке он сразится с представителем Турции Сулейманом Атли.
Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) в полуфинале оказался сильнее Исмаила Мусукаева из Венгрии — 3:2. В поединке за титул россиян встретится с Даулетом Ниязбековым из Казахстана.
Угуев и Рашидов завоевали для России лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
Ранее россиянка Мария Кузнецова (до 62 кг) в 1/16 финала проиграла Гантуе Энкхбат из Монголии — 3:6. Ханум Велиева (до 68 кг) на этой же стадии уступила китаянке Фен Жоу — 1:2.
В вечерней программе пройдут финалы в женской борьбе в категориях до 57, 59, 65 и 76 кг.
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