Сборная России — третья в таблице Кубка мира по волейболу после первого этапа
На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу завершился первый этап. Все команды провели по пять матчей. Сборная России, одержавшая четыре победы, занимает третье место в турнирной таблице.
Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония
Турнирная таблица после первого этапа
1. Китай — 5 побед — 0 поражений (15 очков, сеты — 15:0).
2. США — 5-0 (15, сеты — 15:2).
3. Россия — 4-1 (10).
4. Нидерланды — 3-2 (10).
5. Сербия — 3-2 (9).
6. Бразилия — 3-2 (8).
7. Япония — 2-3 (7).
8. Доминиканская Республика — 2-3 (6, сеты — 9:12).
9. Южная Корея — 2-3 (6, сеты — 7:10).
10. Аргентина — 1-4 (3).
11. Камерун — 0-5 (1).
12. Кения — 0-5 (0).
На втором этапе подопечные Серджо Бузато сыграют с командами Сербии, Аргентины и Нидерландов. Матчи пройдут 22-24 сентября.
Женская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на Кубке мира
Бузато: сборной России противостояла одна из лучших команд Кубка мира
- 19 сентября 2019
-
16:18
-
16:08
-
15:19
-
15:04
-
14:54
-
14:01
-
13:48
-
12:40
-
12:08
-
11:39
-
11:30
-
11:22
-
11:20
-
11:13
-
11:06
-
10:43
-
10:06
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
00:42
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:56
-
23:20
-
23:01
-
22:18
-
21:28
-
21:26
-
20:54
-
20:39
-
20:23
-
19:51
-
19:39
-
19:28
-
19:27
Партнерский контент