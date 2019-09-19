Сборная России — третья в таблице Кубка мира по волейболу после первого этапа

На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу завершился первый этап. Все команды провели по пять матчей. Сборная России, одержавшая четыре победы, занимает третье место в турнирной таблице.

Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония

Турнирная таблица после первого этапа

1. Китай — 5 побед — 0 поражений (15 очков, сеты — 15:0).

2. США — 5-0 (15, сеты — 15:2).

3. Россия — 4-1 (10).

4. Нидерланды — 3-2 (10).

5. Сербия — 3-2 (9).

6. Бразилия — 3-2 (8).

7. Япония — 2-3 (7).

8. Доминиканская Республика — 2-3 (6, сеты — 9:12).

9. Южная Корея — 2-3 (6, сеты — 7:10).

10. Аргентина — 1-4 (3).

11. Камерун — 0-5 (1).

12. Кения — 0-5 (0).

На втором этапе подопечные Серджо Бузато сыграют с командами Сербии, Аргентины и Нидерландов. Матчи пройдут 22-24 сентября.

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