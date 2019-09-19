Овчарова, ведя 6:1, на туше проиграла в финале чемпионата мира по борьбе

Российская спортсменка Любовь Овчарова не сумела завоевать золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).



В решающей схватке в весовой категории до 59 кг она, ведя со счётом 6:1, уступила представительнице Канады Линде Мораис на туше.



В поединках за бронзовые медали победы одержали спортсменка из Монголии Шоовдор Батаржав и китаянка Ксингру Пей.



Ранее мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира. Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.



Золотые награды выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).



Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.