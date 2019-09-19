Загитова — о первой встрече с Тутберидзе: боялась подойти к ней, не скрываю

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.
«У меня был неудачный опыт в детстве, когда мне не дали автограф. Не буду говорить, кто, но это была мечта всей жизни. Тогда я очень расстроилась. Поэтому, когда ко мне подходят дети сфотографироваться или просят автограф сейчас, я всегда даю, именно из-за того случая.
С Этери Георгиевной я сфотографировалась, по-моему, в Йошкар-Оле. Я увидела её, но боялась подойти, не скрываю этого. Тогда для меня самым важным было поздороваться и чтобы она ответила. Мы тогда ещё сфотографировались. Я хотела к ней в группу.
Этери Георгиевна такой же человек, как и я. Не видела, чтобы она кому-то отказывала в автографе или фотографии. Она хорошо относится к людям», — заявила Загитова в эфире Первого канала.
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