Тражукова стала чемпионкой мира по борьбе, победив в финале украинку Коляденко

Россиянка Инна Тражукова выиграла золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале соревнований в весовой категории до 65 кг она одержала досрочную победу над украинкой Ириной Коляденко.

29-летняя россиянка впервые в карьере стала чемпионкой мира. В 2015 году она завоевала бронзу Кубка мира в Санкт-Петербурге. Тражукова также является трёхкратным призёром чемпионатов Европы, неоднократной чемпионкой России.

Ранее сегодня, 19 сентября, россиянка Любовь Овчарова не смогла завоевать золото, проиграв в финале на туше представительнице Канады Линде Мораис. В ходе поединка Овчарова вела со счётом 6:1.

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.