Тражукова стала чемпионкой мира по борьбе, победив в финале украинку Коляденко
Россиянка Инна Тражукова выиграла золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале соревнований в весовой категории до 65 кг она одержала досрочную победу над украинкой Ириной Коляденко.
29-летняя россиянка впервые в карьере стала чемпионкой мира. В 2015 году она завоевала бронзу Кубка мира в Санкт-Петербурге. Тражукова также является трёхкратным призёром чемпионатов Европы, неоднократной чемпионкой России.
Ранее сегодня, 19 сентября, россиянка Любовь Овчарова не смогла завоевать золото, проиграв в финале на туше представительнице Канады Линде Мораис. В ходе поединка Овчарова вела со счётом 6:1.
Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.
Овчарова, ведя 6:1, на туше проиграла в финале чемпионата мира по борьбе
- 19 сентября 2019
-
17:31
-
17:30
-
16:59
-
16:54
-
16:48
-
16:42
-
16:18
-
16:08
-
15:19
-
15:04
-
14:54
-
14:01
-
13:48
-
12:40
-
12:08
-
11:39
-
11:30
-
11:22
-
11:20
-
11:13
-
11:06
-
10:43
-
10:06
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
00:42
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:56
-
23:20
-
23:01
-
22:18
-
21:28
-
21:26
-
20:54
Партнерский контент