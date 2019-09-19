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Китаянка Хуэйхуа завоевала золото на ЧМ по тяжёлой атлетике, Соболь — 6-я

Китаянка Хуэйхуа завоевала золото на ЧМ по тяжёлой атлетике, Соболь — 6-я
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В Таиланде стартовал чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Золотую медаль в весовой категории до 49 кг завоевала Цзян Хуэйхуа, представляющая Китай. Её результат составил 212 кг (94 кг в рывке и 118 кг в толчке). Второе место заняла её соотечественница Хоу Чжихуэй. Бронзовая медаль досталась Ри Сон Гум, представляющей КНДР.

Лучшей из представительниц России стала Кристина Соболь. Российская спортсменка показала результат 187 кг (88 + 99).

Чемпионат мира завершится 27 сентября. Сборную России представляют Татьяна Каширина (весовая категория свыше 87 килограммов), Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг) и Екатерина Катина (до 81 кг).

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике – 2019. Женщины. До 49 кг

1. Цзян Хуэйхуа (Китай) – 212 кг (94 + 118)
2. Хоу Чжихуэй (Китай) — 211 (94 + 117)
3. Ри Сон Гум (КНДР) — 204 (89 + 115)…
6. Кристина Соболь (Россия) — 187 (88 + 99).

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