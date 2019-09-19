Выиграй книгу гроссмейстера Карякина!

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш двух книг российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Карякин был внесён в 12 лет в Книгу рекордов Гиннесса, став самым молодым гроссмейстером в мире. Он является заслуженным мастером спорта России и Украины, а также лицензированным тренером ФИДЕ.

Карякин выпустил «Медную книгу» для начинающих шахматистов. Книга содержит основные объяснения шахматных понятий и более 400 заданий на мат в один ход.