Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тражукова рассказала, какое вознаграждение получит за победу на чемпионате мира

Тражукова рассказала, какое вознаграждение получит за победу на чемпионате мира
Другие / Борьба 0

Россиянка Инна Тражукова, одержавшая победу в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), рассказала о финансовой мотивации спортсменок.

«Финансовая мотивация исходила от тренера ещё на сборах. В любом случае это ответственность, которая давит. Это большой стимул и для нас самих, и для других девочек, потому что они будут стараться смотреть на нас.

Три миллиона рублей даёт Омар Магомедович (Омар Муртазалиев — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. — Прим. «Чемпионата»). Он периодически приезжает к нам на сборы перед каждыми соревнованиями, говорит напутственные слова, стимулируя нас на победы», — передаёт слова Тражуковой корреспондент «Чемпионата».

Тражукова — о победе на ЧМ: эмоции зашкаливают, первый раз поднимаю флаг России
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент