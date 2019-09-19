Тражукова рассказала, какое вознаграждение получит за победу на чемпионате мира
Россиянка Инна Тражукова, одержавшая победу в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), рассказала о финансовой мотивации спортсменок.
«Финансовая мотивация исходила от тренера ещё на сборах. В любом случае это ответственность, которая давит. Это большой стимул и для нас самих, и для других девочек, потому что они будут стараться смотреть на нас.
Три миллиона рублей даёт Омар Магомедович (Омар Муртазалиев — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России. — Прим. «Чемпионата»). Он периодически приезжает к нам на сборы перед каждыми соревнованиями, говорит напутственные слова, стимулируя нас на победы», — передаёт слова Тражуковой корреспондент «Чемпионата».
Тражукова — о победе на ЧМ: эмоции зашкаливают, первый раз поднимаю флаг России
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