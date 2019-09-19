Тедеев: команда находится в отличной форме, крайне важно было начать с побед

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Сегодня, 19 сентября, в полуфинал пробились Заур Угуев и Гаджимурад Рашидов. Они обеспечили российской команде две лицензии на Олимпийские игры 2020 года в весовых категориях до 57 кг и до 65 кг.
«По первому дню соревнований могу сказать — команда находится в отличной физической форме и готова покорять спортивные вершины. Крайне важно было начать именно с побед — на носу Олимпийские игры в Токио. Думаю, что завтра в первых двух финалах у наших ребят все шансы завоевать золото», — цитирует Тедеева ТАСС.
Первые финалы чемпионата мира по вольной борьбе пройдут завтра, 20 сентября, турнир завершится 22 сентября.
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