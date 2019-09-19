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РУСАДА дисквалифицировало гребца Берендяева на четыре года

РУСАДА дисквалифицировало гребца Берендяева на четыре года
Другие / Прочие виды спорта 0

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение о дисквалификации российского байдарочника Василия Берендяева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Дело спортсмена рассматривалось сегодня, 19 сентября. Слушания проходили в открытом режиме, о чём попросил сам спортсмен. Берендяева обвиняли в уклонении, отказе или неявке на процедуру сдачи проб. По данным источника, тренер спортсмена пытался оказать давление на сотрудников РУСАДА.

Теперь во исполнение решения РУСАДА спортсмена должна дисквалифицировать Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ. В 2017 году спортсмен вместе с Александром Бирюковым помог сборной Москвы одержать победу на общекомандном чемпионате России.

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