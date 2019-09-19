Грачёва: Мусэрский одним присутствием давит на площадке

Трёхкратная чемпионка Европы по волейболу, телекомментатор Татьяна Грачёва поделилась мнением о выступлении мужской сборной России на чемпионате Европы. Россияне одержали пять побед подряд на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. В первом раунде плей-офф сборная России сыграет со сборной Греции.

«Матч со Словенией стал лучшим для нашей мужской сборной на чемпионате Европы, что и главный тренер Туомас Саммельвуо отметил. К сожалению, в игре с Финляндией выбыл из строя Ильяс Куркаев. Какая-то эпидемия травм напала на центральных блокирующих. Ведь на женском чемпионате Европы мы потеряли Ирину Фетисову.

Однако сборная мобилизовалась. Если и случались какие-то ошибки во встрече со словенцами, то только в самом начале. В последующем же было уверенное превосходство.

Когда у нашей команды идёт подача, то сразу всё получается. На последних мячах словенцы, которым терять было нечего, рисковали и полностью вкладывались в подачу. В результате у нас всё-таки была парочка срывов. Но, если подачи полетели, то невозможно сыграть без ошибок. Главное – настроились на матч, который решал, кто займет первое место в группе.

Матч с Грецией? Расслабляться некогда. Что касается соперника, то сборная сама себе его обеспечила, заняв первое место в группе. Она ведь в любом случае прошла бы дальше. А с Грецией в прошлом случались тяжёлые матчи. Соперник тоже будет рисковать, так что позволить себе недостаточный настрой нельзя.

Прекрасно, что за сборную играет Дмитрий Мусэрский. С одной стороны, это мастер, с другой, он одним своим присутствием на площадке давит на соперников. У команды есть возможность производить ротацию как связующих, так и диагональных. Наши способны сыграть лучше всех – это абсолютно точно!», — приводит слова Грачёвой «Команда России».