Винер-Усманова: А. Авериной нужно собраться на многоборье

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала результат соревнований по упражнениям с булавами. Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль, а её сестра Арина стала четвёртой.
«Арина сделала так называемый вис с ошибкой. Это всё недоработки. Всё нормально, нужно ей собраться на завтрашний день, завтра многоборье, олимпийская медаль. А сегодня вот так: золотая медаль есть — и слава богу, уже четыре золота.
Что касается Дины, то она что-то сделала лучше, что-то — хуже, что-то усложнила. Получилось всё нормально", — цитирует Усманову ТАСС.
Российская сборная досрочно выиграла общекомандный зачёт. Россиянки выиграли все дисциплины на чемпионате мира, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
- 19 сентября 2019
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