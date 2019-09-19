Путин поздравил Воробьёву с золотой медалью чемпионата мира по борьбе

Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Наталью Воробьёву с победой на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Воробьёва победила в весовой категории до 72 кг.

«Поздравляю вас с триумфом на турнире в Нур-Султане. Благодаря упорным тренировкам, волевому характеру, мастерству вы добились убедительной победы и стали двукратной чемпионкой мира. И конечно, особые слова благодарности — в адрес наставников, родных и близких, которые поддерживали вас на пути к золоту», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Воробьёва в финале нанесла поражение украинке Алине Бережной. Россиянка вернулась в спорт после рождения ребёнка. Чемпионат мира по борьбе завершится 22 сентября.