«Ростов-Дон» разгромил АГУ-Адыиф и одержал шестую победу подряд

В женском чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги состоялся очередной матч. «Ростов-Дон» не испытал никаких проблем в матче с майкопским АГУ-Адыиф. Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 45:16.
Уже в первом тайме «Ростов-Дон» обеспечил себе комфортное преимущество, которое было не отыграть. На перерыв команды ушли при счёте 23:9. Второй тайм хозяйки паркета выиграли с ещё большим преимуществом.
Для «Ростов-Дон» эта победа стала уже шестой подряд. Ростовчанки уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков. АГУ-Адыиф потерпел уже пятое поражение подряд. Команда из Майкопа располагается на 11-м, предпоследнем месте.
Гандбол. Чемпионат России среди женщин. Суперлига. 19 сентября
«Ростов-Дон» — АГУ-«Адыиф» — 45:16 (23:9) (Кожокарь — 7, Бенке —6; Дворцевая — 5)
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