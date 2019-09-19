«Ростов-Дон» разгромил АГУ-Адыиф и одержал шестую победу подряд

В женском чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги состоялся очередной матч. «Ростов-Дон» не испытал никаких проблем в матче с майкопским АГУ-Адыиф. Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 45:16.

Уже в первом тайме «Ростов-Дон» обеспечил себе комфортное преимущество, которое было не отыграть. На перерыв команды ушли при счёте 23:9. Второй тайм хозяйки паркета выиграли с ещё большим преимуществом.

Для «Ростов-Дон» эта победа стала уже шестой подряд. Ростовчанки уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков. АГУ-Адыиф потерпел уже пятое поражение подряд. Команда из Майкопа располагается на 11-м, предпоследнем месте.

Гандбол. Чемпионат России среди женщин. Суперлига. 19 сентября

«Ростов-Дон» — АГУ-«Адыиф» — 45:16 (23:9) (Кожокарь — 7, Бенке —6; Дворцевая — 5)