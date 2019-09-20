Грачёва: считаю Панкова хорошим тренером, но недоработали летом

Трёхкратная чемпионка Европы по волейболу, телекомментатор Татьяна Грачёва прокомментировала отставку Вадима Панкова с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.

«Вадим Анатольевич написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Деталей я не знаю. Удивил же результат на чемпионате Европы. Конечно, мы рассчитывали на другой итог.

Считаю Панкова хорошим тренером. Самая большая ошибка заключалась в том, что недоработали летом и потому не были готовы к большим турнирам. Очень мало тренировались и имели недостаточно игровой практики. Волейболистки в разное время присоединялись к сборной, по-разному участвовали в Лиге наций.

Между тем прочие команды в ходе неё подросли, и чемпионат Европы это нам показал. А ведь соперницы, играющие в более тяжёлых чемпионатах, тоже устают. Да, за рубежом нет таких переездов, но играть и в клубе, и в сборной в принципе трудно. Отдыхать столько, сколько наши игроки этим летом, нельзя», — приводит слова Грачёвой «Команда России».