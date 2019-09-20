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Гунина обыграла Лагно на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково

Гунина обыграла Лагно на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково
Другие / Шахматы 0

Российская шахматистка Валентина Гунина белыми фигурами победила соотечественницу Екатерину Лагно в восьмом туре первого этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково.

Россиянка Александра Костенюк чёрными фигурами уступила лидеру соревнований китаянке Цзюй Вэньцзюнь, а партия Александра Горячкина (Россия) — Алина Кашлинская (Россия) завершилась вничью.

В других партиях были зафиксированы следующие результаты:
Пия Крамлинг (Швеция) – Мари Себаг (Франция) – 1:0
Хампи Конеру (Индия) – Элизабет Петц (Германия) – 1:0
Антуанета Стефанова (Болгария) – Харика Дронавалли (Индия) – 0,5:0,5.

После восьми туров в активе Цзюй Вэньцзюнь 6,5 очка. Конеру набрала 6 очков, Горячкина – 5, Гунина и Лагно – по 4,5, Костенюк — 3,5.

Турнир в Сколково завершится 22 сентября.

Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково
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