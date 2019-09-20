IAAF перед ЧМ допустила ошибку в листовке с призывом к российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перед стартом чемпионата мира выпустила для спортсменов листовки на разных языках, где напоминается о запрете каких-либо манипуляций во время соревнований.
В материале на русском языке была сделана ошибка в одном из заголовков.
«Действчй достойно, не бойся высказаться», – написано в листовке, в которой призывается анонимно проинформировать независимый орган IAAF Athletics Integrity Unit (AIU) о случаях незаконной манипуляции.
IAAF относит к манипуляциям сговор с целью изменения результата соревнования, выступление спортсменов не в полную силу ради получения спортивной или финансовой выгоды за счёт спортивных ставок и другое.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.
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