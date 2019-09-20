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Календарь Кубка мира—2019 по регби

Календарь Кубка мира—2019 по регби
Календарь Кубка мира—2019 по регби
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 20 сентября, в Японии стартует Кубок мира по регби, в котором примет участие и сборная России. На групповом этапе подопечные Лина Джонса встретятся с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

«Чемпионат » предлагает вашему вниманию расписание матчей турнира.

Регби. Кубок мира. Япония. Расписание матчей.
20 сентября
13:45 мск. Япония – Россия.

21 сентября
7:45. Австралия – Фиджи.
10:15. Франция – Аргентина.
12:45. Новая Зеландия – ЮАР.

22 сентября
8:15. Италия – Намибия.
10:45. Ирландия – Шотландия.
13:15. Англия – Тонга.

23 сентября
13:15. Уэльс – Грузия.

24 сентября
13:15. Россия – Самоа.

25 сентября
8:15. Фиджи – Уругвай.

26 сентября
10:45. Италия – Канада.
13:45. Англия – США.

28 сентября
7:45. Аргентина – Тонга.
10:15. Япония – Ирландия.
12:45. ЮАР – Намибия.

29 сентября
8:15. Грузия – Уругвай.
10:45. Австралия – Уэльс.

30 сентября
13:15. Шотландия – Самоа.

2 октября
10:45. Франция – США.
13:15. Новая Зеландия – Канада.

3 октября
8:15. Грузия – Фиджи.
13:15. Ирландия – Россия.

4 октября
12:45. ЮАР – Италия.

5 октября
8:15. Австралия – Уругвай.
11:00. Англия – Аргентина.
13:30. Япония – Самоа.

6 октября
7:45. Новая Зеландия – Намибия.
10:45. Франция – Тонга.

8 октября
13:15. ЮАР – Канада.

9 октября
7:45. Аргентина – США.
10:15. Шотландия – Россия.
12:45. Уэльс – Фиджи.

11 октября
13:15. Австралия – Грузия.

12 октября
7:45. Новая Зеландия – Италия.
11:15. Англия – Франция.
13:45. Ирландия – Самоа.

13 октября
6:15. Намибия – Канада.
8:45. США – Тонга.
11:15. Уэльс – Уругвай.
13:45. Япония – Шотландия.

«Дзюба, сори». Почему сборная России войдёт в историю на Кубке мира
Наша команда попала на главный турнир четырёхлетия через суд. У нас уникальная сборная, и есть надежда, что она сможет… победить.
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