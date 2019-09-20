Россия — Япония на КМ по регби—2019: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 20 сентября, в Японии стартует розыгрыш Кубка мира по регби. Мужская сборная России в первом матче сыграет с хозяевами турнира. Прямая видеотрансляция этой встречи на «Матч ТВ» начнётся в 13:45 мск.

На групповом этапе подопечные Лина Джонса также встретятся с командами Самоа, Ирландии и Шотландии.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла, проиграв в решающем матче утешительного турнира уругвайцам.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.