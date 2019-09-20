В Кремле отметили характер Воробьёвой после победы на ЧМ по борьбе в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянку Наталью Воробьёву с золотой медалью в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).
«Поздравляю вас с триумфом на турнире в Нур-Султане. Благодаря упорным тренировкам, волевому характеру, мастерству вы добились убедительной победы и стали двукратной чемпионкой мира. И конечно, особые слова благодарности — в адрес наставников, родных и близких, которые поддерживали вас на пути к золоту», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, в финале турнира в весовой категории до 72 кг Воробьёва одолела украинку Алину Стадник-Махиню со счётом 4:2.
Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.
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