Фигурист Коляда не выступит на предсезонном турнире в Финляндии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, российский фигурист Михаил Коляда пропустит предсезонный турнир Finlandia Trophy, который состоится в Эспоо с 11 по 13 октября.
Спортсмен не включён в список участников, который опубликован на официальном сайте турнира. В Финляндии из мужчин-одиночников выступят россияне Андрей Лазукин и Сергей Воронов, из женщин — Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова.
Ранее стало известно, что Коляда из-за болезни пропустит мемориал Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Турнир пройдёт с 19 по 21 сентября. В словацкой столице в одиночных соревнованиях мужчин Россию представят Дмитрий Алиев и Александр Самарин. У девушек в одиночном катании выступят Константинова, Александра Трусова и Мария Сотскова.
В 2018 году Коляда одержал победу на мемориале Ондрея Непелы.
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