Артемьев: главная цель сборной России по регби — одержать победу на Кубке мира

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился ожиданиями от Кубка мира. Сегодня, 20 сентября, российская команда в первом матче сыграет с хозяевами турнира — Японией. Начало встречи запланировано на 13:45 мск.
«Наша главная цель — одержать победу на Кубке мира, чего ещё ни разу не было. Соперники, безусловно, очень сильные.
От японской сборной ждём высокой интенсивности и организованности, скорости и поcтоянных единоборств. Поэтому очень важно грамотно провести встречу тактически, сравняться в физике, выдержать навязываемые нам скорости и, как мы это делали в ноябре, максимально использовать свои шансы, чтобы набирать очки. Всё в наших руках, хотя и госпожи Удачи тоже», — цитирует Артемьева официальный сайт Федерации регби России.
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