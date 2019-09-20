Россиянин Голосницкий стал автором первой попытки на Кубке мира — 2019 по регби

Игрок сборной России по регби Кирилл Голосницкий записал в свой актив первую попытку на Кубке мира, который проходит в Японии.

В матче-открытии россияне играют с хозяевами турнира — японцами. В первом тайме сборная России выигрывает со счётом 7:5. Матч начался в 13:45 мск.

Россия — Япония на КМ по регби—2019: прямая трансляция, смотреть онлайн

На групповом этапе подопечные Лина Джонса также встретятся с командами Самоа, Ирландии и Шотландии.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла, проиграв в решающем матче утешительного турнира уругвайцам.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.