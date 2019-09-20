Борцы Сидаков и Баев вышли в финал чемпионата мира в Нур-Султане
В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Россиянин Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг, вышел в финал, победив американца Джордана Барроуза со счётом 4:3. Его соперником в решающей схватке будет итальянец Франк Чамизо.
В категории до 70 кг в финал пробился россиянин Давид Баев. Он победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 5:2. В финале соперником Баева будет Нуркожа Кайпанов (Казахстан).
Россиянин Алихан Жабраилов (до 92 кг) в полуфинале уступил Алирезе Карими из Ирана — 0:10.
В вечерней программе пройдут финалы в женской борьбе в категориях до 62 и 68 кг, а также в вольной борьбе в категориях до 57 и 65 кг.Чемпионат мира завершится 22 сентября.
Борец Сидаков принёс России олимпийскую лицензию
- 20 сентября 2019
-
14:44
-
14:39
-
14:11
-
13:55
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:25
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:25
-
09:06
-
01:04
-
00:24
-
00:09
- 19 сентября 2019
-
23:44
-
23:12
-
23:03
-
22:10
-
21:35
-
21:14
-
20:37
-
20:37
-
19:46
-
19:16
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:15
-
17:31
-
17:30
Партнерский контент