Борцы Сидаков и Баев вышли в финал чемпионата мира в Нур-Султане

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Россиянин Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг, вышел в финал, победив американца Джордана Барроуза со счётом 4:3. Его соперником в решающей схватке будет итальянец Франк Чамизо.

В категории до 70 кг в финал пробился россиянин Давид Баев. Он победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 5:2. В финале соперником Баева будет Нуркожа Кайпанов (Казахстан).

Россиянин Алихан Жабраилов (до 92 кг) в полуфинале уступил Алирезе Карими из Ирана — 0:10.

В вечерней программе пройдут финалы в женской борьбе в категориях до 62 и 68 кг, а также в вольной борьбе в категориях до 57 и 65 кг.Чемпионат мира завершится 22 сентября.