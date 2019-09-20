Готовцев: в какой-то момент российские регбисты отдали инициативу сборной Японии

Игрок сборной России по регби Кирилл Готовцев подвёл итоги стартового матча команды на Кубке мира. Россияне проиграли Японии со счётом 10:30.
«В какой-то момент мы отдали инициативу японской команде. Это и привело к поражению. Оставшееся время нам пришлось защищаться. Очень много сил уходит на защиту. Во втором тайме не хватило сил и концентрации. Инициатива была тем ключом, который мы потеряли. Наша попытка подействовала на всех хладнокровно. Не было излишней самоуверенности. Собрались продолжать в том же духе. Это добавило нам сил», — цитирует Готовцева «Матч ТВ».
Сборная Японии набрала 5 очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Россия пока не получила ни одного пункта. В следующем матче россияне 24 сентября сыграют с командой Самоа.
Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.
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