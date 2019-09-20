Россиянин Рашидов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 65 кг Рашидов одержал уверенную победу над представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым — 11:0.



Бронзовые медали завоевали венгр Исмаил Мусукаев и представитель Индии Баджранг Баджранг.



Ранее ещё два российских борца вышли в финалы чемпионата мира в Нур-Султане. Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо, а Давид Баев (до 70 кг) поборется с представителем Казахстана Нуркожа Кайпановым.



Чемпионат мира завершится послезавтра, 22 сентября.

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