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Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн полуфиналов
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Россиянин Рашидов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе

Россиянин Рашидов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 65 кг Рашидов одержал уверенную победу над представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым — 11:0.

Бронзовые медали завоевали венгр Исмаил Мусукаев и представитель Индии Баджранг Баджранг.

Ранее ещё два российских борца вышли в финалы чемпионата мира в Нур-Султане. Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо, а Давид Баев (до 70 кг) поборется с представителем Казахстана Нуркожа Кайпановым.

Чемпионат мира завершится послезавтра, 22 сентября.

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