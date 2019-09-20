Фигуристы Панфилова и Рылов вышли в финал юниорского Гран-при среди пар

Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гданьске (Польша). Панфилова и Рылов показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе.
Ближайшие преследователи, американцы Кейт Финстер и Балаж Нэйги, по сумме двух программ уступили российскому дуэту более 26 баллов. Бронзовые медали сохранили за собой немцы Анника Хокке и Роберт Кункель.
Российские пары Алина Пепелева/Роман Плешков и Анна Щеглова/Илья Калашников заняли третье и четвёртое места в произвольной программе, но подняться на пьедестал по сумме двух выступлений не сумели.
Панфилова и Рылов одержали вторую победу на этапах серии Гран-при и вышли в финал.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Гданьск, Польша
Спортивные пары
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 192,73.
2. Кейт Финстер/Балаж Нэйги (США) – 166,22
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 156,20.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 150,56.
5. Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия) – 150,36.
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