Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в Братиславе

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия). За свой прокат Трусова получила от судей 74,91 балла. Второе место заняла кореянка Ким Ханул, третье – итальянка Лара Наки Гутманн.

Россиянка Станислава Константинова после короткой программы располагается на пятой позиции, Мария Сотскова – 10-я. Обе россиянки не избежали падений.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия

Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) – 74,91.

2. Ким Ханул (Южная Корея) – 62,59.

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 62,41…

5. Станислава Константинова (Россия) – 58,19…

10. Мария Сотскова (Россия) – 48,93.