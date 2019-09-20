Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в Братиславе

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия). За свой прокат Трусова получила от судей 74,91 балла. Второе место заняла кореянка Ким Ханул, третье – итальянка Лара Наки Гутманн.
Россиянка Станислава Константинова после короткой программы располагается на пятой позиции, Мария Сотскова – 10-я. Обе россиянки не избежали падений.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия
Женщины. Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) – 74,91.
2. Ким Ханул (Южная Корея) – 62,59.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 62,41…
5. Станислава Константинова (Россия) – 58,19…
10. Мария Сотскова (Россия) – 48,93.
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